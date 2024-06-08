Мінагрополітики: Розвиток цифровізації дав змогу поліпшити стан українського аграрного сектору

Розвиток цифровізації в контексті повномасштабного вторгнення дав змогу адаптуватися і поліпшити стан українського аграрного сектору.
Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик під час презентації Стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на період до 2030 року в Києві.
Він нагадав, що використання дронів, систем управління земельними ресурсами тощо стали звичними речами, якими сьогодні вже нікого не здивувати.
"Державний аграрний реєстр - одна з частин екосистеми цифрових інструментів, які сьогодні функціонують у всіх країнах ЄС. Наразі в ньому зареєстровано 165 тис. фермерів. Водночас загальна площа зареєстрованих агрогосподарств становить приблизно 14,5 млн га, що більше половини площ, які наразі засіваються в Україні", - цитує його пресслужба Мінагропрому.
Башлик розповів, що для збільшення реєстрацій у Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт про Державний аграрний реєстр, який буде новим етапом розвитку цього інформаційного інструменту.
"Також варто згадати про системи: АKIS, IACS, LPIS, FADN - усі вони сприятимуть підвищенню прозорості та підзвітності у сфері українського сільського господарства, що є важливим кроком для інтеграції з ЄС. Наші плани дійсно амбітні, і вони мають втілитися до 2030 року. Проте з підтримкою наших міжнародних партнерів нам усе вдасться", - резюмував заступник міністра агрополітики.
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