МО України планує отримувати сучасне озброєння безпосередньо від виробників

Міністерство оборони України запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками озброєння.

Про це заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков під час виступу на Балкано-українському форумі оборонної промисловості, повідомляє пресслужба Міноборони.

Він зазначив, що пряме контрактування є частиною стратегії Міністерства оборони щодо розширення міжнародного співробітництва та підвищення боєздатності української армії. Це забезпечить Україну новими зразками озброєння, що відповідатимуть міжнародним стандартам.

"Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками озброєння. Це новий етап співпраці, який дозволить нам отримувати сучасне озброєння безпосередньо від виробників, що, безумовно, сприятиме швидшій та ефективнішій модернізації ЗСУ", — зазначив Кліменков.

Зазначимо, що Україна намагається наростити власне виробництво озброєння, аби зменшити залежність від поставок західних партнерів, враховуючи те, що останнім часом вони надходять все довше.