США внесли до санаційного списку 100 компаній, причетних до впк росії

Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу (впк) росії.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні відомства.
Американський Мінфін констатує, що "росія перетворилася на військову економіку, в якій компанії з усього спектру російської промисловості роблять свій внесок у військові зусилля росії".
Юридичні особи, перераховані в останньому указі відомства, "працюють або працювали в оборонному та пов'язаних з ним секторах економіки російської федерації, виробництві, технологіях, транспорті та фінансових послугах", зазначається там.
Йдеться зокрема про російських виробників військової техніки – від безпілотників до кораблів – та компонентів до неї, компонентів вибухівки, боєприпасів, електроніки, а також заводи з ремонту військової техніки.
Окремо в указі Мінфіну США згаданий "банк точка", заснований у 2023 році для надання фінансових послуг "суб'єкту, що забезпечує амуніцією російських військовослужбовців", та російська компанія "єкодор", яка перевозить російські військові вантажі.
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