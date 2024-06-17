МО Британії: Уряд росії оголосив про підвищення податків для росіян

Уряд країни-агресорки росії оголосив про підвищення податків для росіян. Зібрані в такий спосіб кошти, ймовірно, будуть спрямовані на фінансування зростаючих фінансових зобов’язань рф.
Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії.
російське керівництво оголосило про збільшення ставки корпоративного податку з 20% до 25%.
Також у рамках нової податкової системи з наступного року буде запроваджено додаткові стягнення.
Крім того, зміни торкнуться також і ставки податку на прибуток. За інформацією британської розвідки, у 2025 році він зросте з 15% до 22%.
Оголошені російським урядом податкові зміни дадуть змогу залучити до бюджету додаткові 2,6 трлн рублів (близько 29 млрд доларів).
Отримані в такий спосіб кошти, ймовірно, будуть спрямовані на покриття зростаючих витрат росії, зокрема й на війну проти України.
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