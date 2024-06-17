Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

МО Британії: Уряд росії оголосив про підвищення податків для росіян

127

Уряд країни-агресорки росії оголосив про підвищення податків для росіян. Зібрані в такий спосіб кошти, ймовірно, будуть спрямовані на фінансування зростаючих фінансових зобов’язань рф.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

російське керівництво оголосило про збільшення ставки корпоративного податку з 20% до 25%.

Також у рамках нової податкової системи з наступного року буде запроваджено додаткові стягнення.

Крім того, зміни торкнуться також і ставки податку на прибуток. За інформацією британської розвідки, у 2025 році він зросте з 15% до 22%.

Оголошені російським урядом податкові зміни дадуть змогу залучити до бюджету додаткові 2,6 трлн рублів (близько 29 млрд доларів).

Отримані в такий спосіб кошти, ймовірно, будуть спрямовані на покриття зростаючих витрат росії, зокрема й на війну проти України.

МО Британії
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 17 июня 2024
Воскресенье, 16 июня 2024
Суббота, 15 июня 2024
Пятница, 14 июня 2024
Четверг, 13 июня 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023