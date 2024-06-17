Норвегія надасть Україні понад $100 млн на підтримку енергопостачання країни

Норвегія надасть Україні 1,1 млрд норвезьких крон (майже $103 млн) на підтримку енергопостачання країни.

Про це повідомила пресслужба норвезького уряду на офіційному сайті.

«росія здійснює масовані, систематичні атаки, щоб паралізувати енергосистему, але українці працюють вдень і вночі, щоби підтримувати життєво важливе постачання електроенергії для населення», – заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Він зазначив, що Норвегія комунікує з Україною щодо використання цих коштів, але “українці найкраще розуміють, що потрібно”.

Прем’єр Норвегії також додав, що важливо розпочати ремонт інфраструктури до настання зими.

Також в уряді країни повідомили, що вирішили 120 млн норвезьких крон ($11 млн) спрямувати через програму розвитку ООН (ПРООН) на ремонт енергетичної інфраструктури, що забезпечує електроенергією Харківську область.

«Це фінансування допоможе, серед іншого, забезпечити стабільне електропостачання пологових відділень та операційних у семи лікарнях Харківської області. У деяких випадках доступ до електроенергії може означати різницю між життям і смертю», – сказав прем’єр-міністр Стьоре.

У 2022 році Норвегія надавала Україні $196 млн для підтримки енергетичного сектору, а у 2023 році – $177 млн.