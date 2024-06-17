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Держпродспоживслужба пояснила нюанси сплати комуналки під час війни

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Українцям дали корисні поради та детально пояснили нюанси сплати комуналки під час війни.

Інструкцію оприлюднила пресслужба Держпродспоживслужби.

Установа нагадує, що деякі громадяни можуть не сплачувати за комунальні послуги під час дії воєнного стану.

Зокрема, постанова Кабінету міністрів №206 від 5 березня 2022 року передбачає, що для населення в громадах, що перебувають в окупації або на територіях, де тривають активні бойові дії, або якщо нерухоме майно споживача було пошкоджено внаслідок бойовиї дій, забороняється:

  • нараховувати та здійснювати стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, яка виникла за несвоєчасне та/або неповне внесення плати за комуналку;
  • припиняти/зупиняти надавати послуги ЖКГ у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі;
  • стягувати заборгованість за комуналку, яка виникла після 24 лютого 2022 року/після початку бойових дій в регіоні по дату припинення бойових дій. У цьому контексті мова йде про осіб, які були змушені залишити місце свого проживання і які належним чином повідомили постачальника послуг про свій переїзд;
  • нараховувати плату за комуналку з дати початку по дату завершення тимчасової окупації територій та стягувати заборгованість за ці послуги, яка утворилася після 24 лютого 2022 р. за відповідний період окупації. Також саннкції не можуть застосовувати до членів родини споживачів, які також мешкали на відповідній території.

Держпродспоживслужба у випадку, якщо постачальники послуг порушують права у сфері надання житлово-комунальних послуг, рекомендують громадянам звертатися зі скаргами до самої установи та її територіального органу за місцем фактичного проживання.

Держпродспоживслужба
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