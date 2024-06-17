Амгерд: Якщо путін приїде на наступний Саміт миру, то Швейцарія його не арештує

Швейцарія не планує арештовувати російського президента володимира путіна у разі його приїзду на наступний український Саміт миру в країні.
Про це під час пресконференції заявила президентка Швейцарії Віола Амгерд, повідомляє lb.ua з посиланням на Укрінформ.
“Якщо присутність (путіна, - ред.) необхідна для проведення конференції, то можна зробити виняток, наприклад, для мирних переговорів по Україні”, ‒ прокоментувала Амгерд питання, чи не буде зобов’язана Швейцарія арештувати путіна, ордер на арешт якого видав МКС.
Глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс також заявив, що приїзд путіна на Саміт миру у Швейцарії можна було б організувати, але треба було б це узгодити з МКС.
“Це можна організувати. Наші закони це дозволяють. Але ми повинні були б зробити це разом з МКС. Однак приймаюча країна може зробити винятки в цьому питанні”, ‒ сказав він.
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