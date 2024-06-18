В Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт щодо "економічного бронювання"

В українському парламенті зареєстрували ще один законопроєкт щодо бронювання працівників від мобілізації.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

https://apostrophe.ua/ua/news/society/2024-06-17/v-radu-vnesli-esche-odin-zakonoproekt-ob-ekonomicheskom-bronirovanii/324323

Йдеться про проєкт закону 11331-1 "Про промислову політику та забезпечення безперервності підприємницької діяльності в умовах воєнного стану". З-поміж авторів документа - народні депутати від партії "Слуга народу" Дмитро Наталуха та Мар'яна Безугла.

Альтернативний законопроєкт внесли у Верховну Раду 17 червня. Тексту на сайті парламенту поки що немає.

Варто зауважити, що у Верховній Раді 11 червня зареєстрували проєкт закону № 11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки".

Так, передбачається, що:

суб’єктам господарювання потрібно буде за кожного заброньованого робітника щомісячно сплачувати у держбюджет збір за бронювання військовозобов’язаних та у яких відсутній борг з виплати зарплати та зі сплати податків, зборів, інших платежів.

фізособам-підприємцям/або найманим працівникам надається право на бронювання за умови, що обсяг доходу ФОП упродовж календарного місяця становить мінімум трикратний розмір збору за бронювання військовозобов’язаних, встановленого Податковим кодексом, та підтвердження ведення такої діяльності упродовж попереднього річного звітного/податкового періоду.

особливості бронювання суб'єктів господарювання та найманих працівників встановлюватимуть окремим порядком уряду.