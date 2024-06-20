Рожкова: Україна зможе досягти угоди з кредиторами стосовно реструктуризації комерційного боргу

Україна зможе досягти угоди з кредиторами стосовно реструктуризації комерційного боргу. Параметри реструктуризації визначені програмою з Міжнародним валютним фондом. Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.
"Я не хотіла б це формулювати як ризик переговорів. Ми всі розуміємо, як і наші кредитори, що борг необхідно реструктуризувати, що реструктуризація необхідна", - сказала вона.
За словами Рожкової, цьому питанню присвячений окремий розділ в меморандумі з МВФ.
"Параметри стійкості державного боргу передбачають певні параметри реструктуризації", - додала вона, зазначивши, що цей "процес непростий і ніколи він не відбувався за один раунд".
Рожкова висловила впевненість в тому, що "в результаті цих переговорів ми отримаємо реструктуризацію на тих умовах, яка не підважить стійкість державних фінансів", та додала, що міжнародні партнери, в тому числі МВФ активно в цьому допомагають.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023