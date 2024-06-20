Рожкова: Україна зможе досягти угоди з кредиторами стосовно реструктуризації комерційного боргу

Україна зможе досягти угоди з кредиторами стосовно реструктуризації комерційного боргу. Параметри реструктуризації визначені програмою з Міжнародним валютним фондом. Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

"Я не хотіла б це формулювати як ризик переговорів. Ми всі розуміємо, як і наші кредитори, що борг необхідно реструктуризувати, що реструктуризація необхідна", - сказала вона.

За словами Рожкової, цьому питанню присвячений окремий розділ в меморандумі з МВФ.

"Параметри стійкості державного боргу передбачають певні параметри реструктуризації", - додала вона, зазначивши, що цей "процес непростий і ніколи він не відбувався за один раунд".

Рожкова висловила впевненість в тому, що "в результаті цих переговорів ми отримаємо реструктуризацію на тих умовах, яка не підважить стійкість державних фінансів", та додала, що міжнародні партнери, в тому числі МВФ активно в цьому допомагають.