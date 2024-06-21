Клименко: Продовжуємо переговори з ЄС щодо повернення українських чоловіків, які виїхали з порушенням закону

Повернення українських чоловіків з-за кордону, які виїхали з порушенням закону – це та тема, на яку Україна продовжує переговори з партнерами в країнах ЄС.
Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Він зазначив, що сьогодні європейські політики переважно не налаштовані займатися процесом примусового повернення таких українців.
«Але ми ведемо консультації з нашими колегами з Європейського Союзу, ці переговори продовжуватимуться й надалі», — запевнив міністр.
Клименко додав, що правоохоронці щодня припиняють десятки спроб незаконного перетину українського кордону.
Водночас він відмовився називати статистичні цифри з початку повномасштабної війни, пославшись на те, що це закрита інформація.
Однак глава МВС заперечує, що такі випадки перевищують десятки тисяч чоловіків, наголосивши, що це явно завищені показники.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023