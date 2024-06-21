Клименко: Продовжуємо переговори з ЄС щодо повернення українських чоловіків, які виїхали з порушенням закону

Повернення українських чоловіків з-за кордону, які виїхали з порушенням закону – це та тема, на яку Україна продовжує переговори з партнерами в країнах ЄС.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він зазначив, що сьогодні європейські політики переважно не налаштовані займатися процесом примусового повернення таких українців.

«Але ми ведемо консультації з нашими колегами з Європейського Союзу, ці переговори продовжуватимуться й надалі», — запевнив міністр.

Клименко додав, що правоохоронці щодня припиняють десятки спроб незаконного перетину українського кордону.

Водночас він відмовився називати статистичні цифри з початку повномасштабної війни, пославшись на те, що це закрита інформація.

Однак глава МВС заперечує, що такі випадки перевищують десятки тисяч чоловіків, наголосивши, що це явно завищені показники.