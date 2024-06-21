Боррель розкрив деталі нового пакету санкцій проти росії

Новий санкційний пакет Європейського союзу (ЄС) проти рф охопить п'ять секторів. Зокрема, торкнеться російського оборонно-промислового комплексу.

Про це розповів очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель у месенджері Twitter.

За словами глави дипломатії ЄС, європейські посли дійшли згоди про 14-й пакет санкцій проти рф. Це - потужний набір заходів для протидії військових зусиль країни-агресорки.

Як стверджує єврочиновник, санкційний пакет стосується:

військово-промислового оборонного комплексу;

фінансових послуг;

енергетичної галузі;

обходу санкційних обмежень;

воєнних злочинів, зокрема осіб, котрі організовують депортацію українських дітей.

"Ці санкції спрямовані на те, щоб ускладнити уряду путіна (диктатора рф володимира путіна, - Апостроф) ведення агресивної війни. ЄС, як і раніше, сповнений рішучості підтримувати Україну", - пояснив Жозеп Боррель.