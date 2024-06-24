Некрасов: В Україні загалом розбудовується понад 30 проєктів по запуску нової вітрової генерації

В Україні загалом розбудовується понад 30 проєктів по запуску нової вітрової генерації, які наразі перебувають на різних стадіях готовності.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав в.о. директора ДП "Гарантований покупець" Артем Некрасов, передає "Укрінформ".
Він зазначив, що це українські, турецькі кампанії та німецькі інвестори.
"Орієнтовні строки їхнього запуску (деяких з них — ред.), наскільки мені відомо, це — 2025 і 2027 рік», - підкреслив Некрасов.
Також він повідомив, що більша частина цих проєктів була запущена ще до початку війни.
"Але, незважаючи на те, що ми зараз у стані війни, з'являються і нові", - поінформував в.о. директора "ГарПок".
За його словами, за останні 2 роки в установку сонячних станцій для своїх потреб активно пішов бізнес.
"Українські компанії, з огляду на ситуацію у енергетиці, почали інвестувати у власні установки з відновлювальних джерел енергії. Наприклад, ми бачимо такі проєкти торговельних мереж – "Сільпо", "Епіцентр", "Новус" - які вже встановили сонячні панелі на дахах своїх супермаркетів тощо", - сказав він.
Відповідаючи на запитання, як зараз Україну підтримують міжнародні партнери в ініціативах по забезпеченню інфраструктури для сонячної генерації, Некрасов запевнив, що партнери допомагають Україні постійно.
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