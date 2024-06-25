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Politico: Країни ЄС схвалили перший транш у розмірі до 1,4 мільярда євро на військову допомогу Україні

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Країни ЄС у понеділок схвалили перший транш у розмірі до 1,4 мільярда євро на військову допомогу Україні, що надійде з доходів від заморожених російських активів.

Про це стало відомо виданню Politico від чотирьох європейських дипломатів, передає "Європейська правда".

Гроші виділяються через Фонд допомоги Україні (UAF), але платежі досі блокувалися Угорщиною.

Однак юридична служба Ради ЄС стверджує, що Будапешт не може зупинити ці платежі, оскільки утримався під час голосування на початку цього року за створення Фонду. Причиною, яка дозволяє обхідний шлях, є те, що кошти не надходять від платників податків ЄС, заявили посадовці ЄС.

Гроші підуть не на відшкодування державам ЄС витрачених на закупівлю зброї коштів, а на пряму закупівлю обладнання, такого як боєприпаси та системи протиповітряної оборони. Чверть суми піде на закупівлі в української промисловості.

Країни мали час до 11 ранку, щоб висловити свою думку, і жодна з них не проголосувала проти, згідно з внутрішнім повідомленням Ради ЄС, з яким ознайомилося Politico. Рішення не вимагало одностайності, а це означає, що Угорщина не могла його заблокувати.

Незважаючи на сьогоднішню домовленість, Угорщина продовжує блокувати виплату 6,6 млрд євро як часткової компенсації державам ЄС за зброю, придбану для України. За словами одного з дипломатів, Будапешт "розлючений" тим, що сталося сьогодні.

Остаточна сума прибутку від заморожених активів, яка піде на купівлю зброї, поки що незрозуміла, але дипломати кажуть, що вона коливається між 1,2 млрд євро та 1,4 млрд євро.

Офіційне оголошення про це очікується після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі в понеділок.

допомога, ЄС
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