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Нудотна історична маячня: Джонсон прокоментував заяви про те, що Захід нібито спровокував війну рф проти України

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Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відкинув заяви лідера британських популістів Найджела Фараджа щодо російсько-української війни як "нудотну історичну маячню" та чергову російську пропаганду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

Таким чином, Борис Джонсон відреагував на заяву Фараджа про те, що Захід нібито "спровокував війну рф проти України через розширення ЄС та НАТО".

За словами колишнього прем'єра Великої Британії, ніхто не "тикав ведмедя палицею". "Народ України у 1991 році абсолютною більшістю проголосував за те, щоб стати суверенною та незалежною країною. Тому він має повне право прагнути членства як в НАТО, так і в ЄС", – наголосив Джонсон.

"Відповідальність за російську агресію проти України — і у 2014, і у 2022 роках, несе лише одна людина — це путін. Намагатися перекласти провину на когось іншого – це морально огидно та є повторенням путінської брехні", – додав Джонсон.

В свою чергу, Фарадж заявив, що не буде слухати "жодних лекцій" ні від консерваторів, ні від лейбористів про зовнішню політику або оборону та додав, що буде "агітувати за мир скрізь, де це можливо".

"Я ніколи, ніколи не захищав би путіна та вважаю його поведінку в Україні та інших країнах гідною осуду", – зазначив він.

"Але якщо ми збираємося думати про мир у недалекому майбутньому, можливо, було б корисно зрозуміти, що пішло не так в першу чергу", – сказав Фарадж.

Джонсон, Фарадж
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