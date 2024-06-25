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ISW: Через удари по Севастополю російські військові блогери критикують владу рф

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російські військові блогери критикують міноборони росії й російську окупаційну владу Криму за те, що вони не змогли запобігти удару по Севастополю 23 червня, а такж не захищають належним чином цивільне населення. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

росіяни критикують владу рф насамперед за те, що в Севастополі не було сирени повітряної тривоги для попередження цивільних про небезпеку.

З'явилися публікації російських блогерів із критикою їхньої влади за те, що вона не виявила й не знищила всі ракети до того, як вони наблизилися до Севастополя, а також за те, що досі немає цериттів побудувати укриття біля пляжу.

У звіті також повідомляється, про те, що російські війська розміщують військову техніку в цивільних районах Криму з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, та ще й російська влада безвідповідально заохочувала російський туризм до окупованого Криму,в той час як військові продовжують використовувати півострів як тиловий район.

"російські військові, ймовірно, цілеспрямовано розміщують законні військові цілі поблизу цивільних районів у Криму, намагаючись стримати українські удари", - йдеться у звіті.

В ISW також нагадують, що раніше було зафіксовано використання російськими військами Запорізької атомної електростанції та шкіл на окупованій материковій частині України для прикриття своєї військової техніки.

Аналітики дійшли висновку, що росія порушує власні норми застосування міжнародного гуманітарного права, за якими військове командування має уникати розміщення військових об’єктів у густонаселених районах або поблизу них.

ISW, Крим
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