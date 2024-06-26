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Олещук: Тільки цього року росія випустила по Україні 2277 "шахедів"

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З січня поточного року російські війська випустили по території України 2277 ударних безпілотників типу Shahed. Силам ППО вдалося знищити близько 86% ворожих дронів. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram.

"З 1 січня 2024 року російські окупанти випустили по території України 2277 ударних безпілотників типу Shahed. Протиповітряною обороною знищено близько 86% - 1953 Шахеди", - написав він.

Таких результатів вдалось досягти завдяки нарощенню бойових спроможностей мобільних вогневих груп Сил оборони України.

"Це тисячі військовослужбовців, які майже щоночі виїжджають на вогневі позиції та б’ють ворожі БПЛА з усього наявного у них озброєння", - зазначив командувач Повітряних сил ЗСУ.

За словами Олещука, створення мобільно-вогневих груп - це вимушений крок Повітряних сил з початку російського вторгнення. Адже ворог постійно нарощує атаки великою кількістю засобів повітряного нападу - особливо це стосується ударних БПЛА.

"Нам довелось оперативно реагувати, збільшувати не лише кількість підрозділів мобільних вогневих груп, але і якість їхнього оснащення. Сьогодні стрілецька зброя, зенітні гармати, ПЗРК, що є на озброєнні мобільно-вогневих груп модифіковані, мають додаткове обладнання, здатне забезпечувати гарний результат бойової роботи", - додав командувач.

За його словами, мова про прилади нічного бачення, тепловізори, оптика, лазерні указки, прожектори, засоби РЕБ, програмне забезпечення, автомобілі високої прохідності.

"Усе це дозволяє працювати по ворожих цілях більш ефективно та раціонально. Понад 80 відсотків збитих"Шахедів" саме на рахунку мобільних вогневих груп", - наголосив Олещук.

Shahed, дрони, Олещук
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