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МОН: США віділили 8,3 млн на друк підручників для українських школярів

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Уряд Сполучених Штатів виділив 8,3 мільйона доларів на друк 3,2 мільйона підручників для українських школярів 1-2 класів. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"Ця підтримка від USAID та всього народу США — більше, ніж просто книжки. Це черговий вияв солідарності з нашою державою, яка продовжує боротьбу зі злом. Ворог послідовно намагається знищити нашу культуру, забрати доступ до освіти і скалічити дитинство. Але не зможе, бо в цій битві ми не самі", — повідомляє Оксен Лісовий, міністр освіти і науки України.

У відомстві додали, що реалізують ініціативу вже до початку нового навчального року, а закупівля підручників відбуватиметься за конкурентною і прозорою процедурою.

"Саме завдяки цій підтримці ми зробимо все можливе, щоб наймолодші школярі отримали підручники вчасно. Навіть попри складні умови роботи поліграфічної галузі та значне її руйнування ворогом", – зазначають у МОН.

Фінансування на друк спрямують українським видавництвам, які перемогли в конкурсі, — отримали гриф МОН та набрали від 10 000 голосів за результатами вибору закладів загальної середньої освіти.

підручники
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