В Україні з’явилася ще одна підстава, коли припиняється виплата пенсії

В Україні з 23 червня набули чинності зміни до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо випадків, в яких припиняється виплата пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Як зазначили в прес-службі, статтю 49 доповнено пунктом такого змісту: "виплата пенсії припиняється за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном".

Таким чином, повний перелік причин для припинення виплат пенсій виглядає так:

якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України,

за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим у встановленому законом порядку;

у разі надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин;

у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством;

в інших випадках, передбачених законом.

Яка зазначили в прес-службі ПФУ, в Україні призначаються такі види пенсій: за віком; по інвалідності; у зв’язку з втратою годувальника та за вислугу років.

Кожен з цих видів пенсії призначається на період, визначений законом:

пенсія за віком - безстроково;

пенсія за вислугу років - безстроково (виплата пенсії здійснюється при звільненні з роботи, яка дає право на таку пенсію).

пенсія по інвалідності - на весь час, доки особі встановлено інвалідність;

пенсія у зв’язку з втратою годувальника - на весь період, протягом якого утриманець вважається непрацездатним.

"Відповідно, коли період, на який призначено пенсію, завершується, або умова, від якої вона залежить, не виконується, – виплата пенсії припиняється", - пояснили у ПФУ.