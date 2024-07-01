Безугла повідомила, що звернулася до ДБР щодо порушення Сирським Кримінального кодексу України

Народний депутат України Мар'яна Безугла повідомила, що звернулася до Державного бюро розслідувань щодо порушення Головнокомандувачем ЗС України Олександром Сирським Кримінального кодексу України. За словами нардепа, є розпорядженя не пускати її на фронт.
Про це Безугла написала у своєму Facebook у неділю, 30 червня.
"Подаю заяву в Державне бюро розслідувань щодо порушення Сирським Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine статті 351 Кримінального кодексу України, а саме перешкоджання діяльності народного депутата України. "Невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк", - зазначила нардеп.
Як докази Безугла прикріпила два скриншоти без підписів, де вказана заборона не пускати її спілкуватися з військовими.
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