МЗС Німеччини: Берлін повинен продовжувати інвестувати в безпеку на тлі складних переговорів щодо бюджету

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін повинен продовжувати інвестувати в безпеку на тлі складних переговорів щодо бюджету на 2025 рік.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.
Глава МЗС, яка в уряді представляє "Зелених", наголосила, що Німеччина повинна відігравати провідну роль у боротьбі з серйозними загрозами миру й безпеці в Європі, навіть якщо це означає збільшення боргів.
Водночас міністр фінансів Крістіан Лінднер від партії "Вільних демократів" вимагає від коаліційного уряду дотримуватися суворих правил щодо бюджетного дефіциту, відомих як "боргове гальмо".
"Це було б більш ніж фатально, якби нам довелося сказати через кілька років: "Ми врятували боргове гальмо, але втратили наш мирний порядок у Європі", – застерегла вона.
За словами Бербок, безпека – це те питання, яке "наші діти поставлять нам через кілька років".
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