МВФ: Український енергетичний сектор зазнав понад 56 млрд доларів збитків

З початку повномасштабного вторгнення український енергетичний сектор зазнав понад 56 млрд доларів збитків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міжнародного валютного фонду.

"В результаті повномасштабного вторгнення росії енергетичному сектору України було завдано збитків на 56,5 мільярдів доларів США", - йдеться у звіті.

Зазначається, що протягом повномасштабного вторгнення було окуповано близько 18 ГВт потужностей, в тому числі найбільша в Східній Європі атомна електростанція – Запорізька АЕС.

Крім того, було зруйновано Каховську та Дніпровську ГЕС, а також Зміївську та Трипільску ТЕС.