Мін’юст: Понад три тисячі українських ув'язнених мобілізувалися для проходження військової підготовки у ЗСУ

Понад три тисячі українських ув'язнених вже отримали умовно-дострокове звільнення та мобілізувалися для проходження військової підготовки у ЗСУ.

Про це повідомила заступник міністра юстиції України Олена Висоцька у коментарі Associated Press.

За її словами, ще близько 27 тисяч засуджених потенційно також можуть приєднатися до ЗСУ в обмін на гарантію умовно-дострокового звільнення.

«Багато в чому мотивація виходить від бажання ув'язнених повернутися додому героєм, а не з в'язниці», – пояснила Висоцька.

Після перевірки умовно-дострокового звільнення ув'язнені вирушають на базову підготовку у табори, де їх навчають поводитися зі зброєю та іншим засадам ведення бою.

AP також зазначає, що українські чиновники прагнуть провести чітку різницю між своєю програмою та вербуванням у росії. Як відомо, в рф такі бійці одразу направлялися на найстрашніші напрямки, при цьому українська програма спрямована на інтеграцію ув'язнених у регулярні передові частини ЗСУ.