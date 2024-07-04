Аналітики: У червні 2024 року Україна імпортувала більше електроенергії, ніж за весь минулий рік

Протягом минулого місяця Україна імпортувала більше електроенергії, ніж за весь 2023 рік.
Такі дані опублікував аналітичний центр DiXi Group.
Там розповіли, що у червні Україна отримала з-за кордону 858,4 тис. МВт-год електроенергії. Це на 6% більше, ніж було закуплено у 2023 році (806,4 тис. МВт-год). Більше того, це найбільший місячний обсяг імпорту світла протягом останніх 10 років.
Найбільшу частку у структурі імпорту минулого місяця займала Угорщина – 41,6%. Електроенергію також постачали Словаччина, Румунія, Польща та Молдова.
Порівняно з травнем цього року імпорт зріс майже вдвічі (448,2 тис. МВт-год), а з червнем 2023 року (43,7 тис. МВт-год) – майже у двадцять разів.
Зазначається також, що експорту електроенергії у червні 2024 року не було зовсім.
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