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Аналітики: У червні 2024 року Україна імпортувала більше електроенергії, ніж за весь минулий рік

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Протягом минулого місяця Україна імпортувала більше електроенергії, ніж за весь 2023 рік.

Такі дані опублікував аналітичний центр DiXi Group.

Там розповіли, що у червні Україна отримала з-за кордону 858,4 тис. МВт-год електроенергії. Це на 6% більше, ніж було закуплено у 2023 році (806,4 тис. МВт-год). Більше того, це найбільший місячний обсяг імпорту світла протягом останніх 10 років.

Найбільшу частку у структурі імпорту минулого місяця займала Угорщина – 41,6%. Електроенергію також постачали Словаччина, Румунія, Польща та Молдова.

Порівняно з травнем цього року імпорт зріс майже вдвічі (448,2 тис. МВт-год), а з червнем 2023 року (43,7 тис. МВт-год) – майже у двадцять разів.

Зазначається також, що експорту електроенергії у червні 2024 року не було зовсім.

електроенергія, червень
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