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МОН не займається виявленням осіб, які хотіли б вступити до аспірантури лише задля отримання відстрочення від армії, - ЗМІ

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Міністерство освіти та науки не займається тим, аби виявляти осіб, які хотіли б вступити до аспірантури лише задля отримання відстрочення від армії. Зміни до вступної кампанії покликані забезпечити право на освіту, зокрема у збереженні "легітимності аспірантів". Про це на запит LIGA.net відповіла пресслужба МОН.

LIGA.net запитала: призупинення вступу на контракт до денної аспірантури не зробили раніше, аби "заманити" на Єдиний вступний іспит (ЄВІ) якомога більше осіб, котрі хотіли б вступити винятково заради відстрочки? Про призупинення повідомили у перший день проведення ЄВІ.

"МОН не займається тим, щоб виявляти осіб, які не готові виконувати свій конституційний обов’язок. Відповідно, жодного задуму "заманювати" на іспити не було", – відповіло Міністерство.

Відомство додало: навчання в аспірантурі – відповідальний процес, метою якого є поглиблення дослідницьких здобутків та розвиток наукового пласта української освіти загалом.

Загалом, основна мета змін до вступної кампанії 2024 року – забезпечити право на освіту, зокрема у збереженні "легітимності аспірантів", зазначило МОН.

За словами Міносвіти, призупинення вступу для аспірантів-контрактників оголосили вже після початку вступного іспиту, тому що тільки напередодні були отримані дані про кількість абітурієнтів-чоловіків призовного віку.

МОН, абітурієнти
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