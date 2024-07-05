Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

НАБУ: Зловмисники за хабар намагались влаштувати на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби "потрібних людей"

190

Група зловмисників за хабар намагалась влаштувати на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби "потрібних людей". За посаду керівника Львівської митниці пропонували 1 млн доларів, передає УНН із посиланням на НАБУ.

"НАБУ і САП запобігли спробі групи осіб "поставити потрібних людей" на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби для організації корупційних схем. 1 млн доларів пропонували за посаду керівника Львівської митниці, а посади очільників Волинської і Чернівецької митниці оцінили в 500 тис. та 200 тис. доларів відповідно", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що учасники групи розраховували на те, що керівництво Держмитслужби "не помічатиме" корупційні схеми на цих митницях в обмін на половину незаконно отриманих доходів.

"Про підозру повідомили двом учасникам злочину, зокрема його ініціатору", - зазначили в НАБУ.

НАБУ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 5 июля 2024
Четверг, 4 июля 2024
Среда, 3 июля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023