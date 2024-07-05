НАБУ: Зловмисники за хабар намагались влаштувати на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби "потрібних людей"

Група зловмисників за хабар намагалась влаштувати на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби "потрібних людей". За посаду керівника Львівської митниці пропонували 1 млн доларів, передає УНН із посиланням на НАБУ.
"НАБУ і САП запобігли спробі групи осіб "поставити потрібних людей" на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби для організації корупційних схем. 1 млн доларів пропонували за посаду керівника Львівської митниці, а посади очільників Волинської і Чернівецької митниці оцінили в 500 тис. та 200 тис. доларів відповідно", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що учасники групи розраховували на те, що керівництво Держмитслужби "не помічатиме" корупційні схеми на цих митницях в обмін на половину незаконно отриманих доходів.
"Про підозру повідомили двом учасникам злочину, зокрема його ініціатору", - зазначили в НАБУ.
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