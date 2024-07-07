Орбан: російсько-українська війна загрожує знову розділити світ на блоки

Угорщина прагне підтримувати відкриті, мирні та динамічні економічні відносини з усіма країнами, стверджує прем'єр-міністр Віктор Орбан.

"В інтересах Угорщини підтримувати відкриті, мирні та динамічні економічні відносини з країнами світу", - написав він у соцмережі Х (колишньому твіттері).

На його думку, російсько-українська війна, "крім людських жертв і жахливих руйнувань", загрожує знову розділити світ на блоки.

Орбан наголосив, що країни Організації тюркських країн (Turkic_States) є добрими партнерами Угорщини.