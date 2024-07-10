Опендатабот: Українські банки за перші п’ять місяців 2024 року заробили 67,97 мільярда гривень

За перші п’ять місяців 2024 року українські банки після оподаткування заробили 67,97 мільярда гривень прибутку, що на 27% більше ніж торік.
Про це пише УНН з посиланням на дані платформи відкритих даних Опендатабот.
Згідно з повідомленням, за цей час банки мають сплатити 16,5 млрд грн податку на прибуток. Це у 1,6 раза більше порівняно з відповідним періодом 2023 року. З 63 банків лише 7 отримали збитки — 131,83 млн грн.
До десятки найбільш прибуткових банків України увійшли чотири державних банки, чотири банки з іноземним капіталом та два приватних банки.
Загалом їх прибуток складає 85% від загального прибутку всіх українських банків. Третину загального прибутку припадає на ПриватБанк. Згідно з дослідженням, найбільший приріст прибутку у МТБ банку — у 13,6 раза.
Також статистика свідчить, що лідером серед банків з іноземним капіталом став Райффайзен банк: майже 4 млрд грн прибутку. Це на 22% більше порівняно з відповідним періодом того року.
Зазначається, що банки з приватним капіталом отримали 10,42 млрд грн прибутку. Це майже в 1,5 раза більше порівняно з відповідним періодом 2023 року. Лідером цієї групи став ПУМБ, який заробив 3,2 млрд грн. Це на 7% більше ніж торік.
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