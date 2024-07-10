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Веніславський: Пропоную віднести до державної таємниці інформацію про захист об’єктів критичної інфраструктури

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Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пропонує парламенту віднести до державної таємниці інформацію про захист об’єктів критичної інфраструктури.

Про це йдеться у законопроєкті № 11394, передають Українські Новини.

Пропонується доповнити ст. 8 закону "Про державну таємницю" щодо інформації, що може бути віднесена до держтаємниці.

Згідно з пропонованими нововведеннями, до держтаємниці може відноситися інформація:

  • про організацію, зміст, стан і плани забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури;
  • про створення матеріально-технічного резерву для реагування на кризові ситуації та ліквідації їх наслідків на об’єктах критичної інфраструктури.
Веніславський
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