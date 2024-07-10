Веніславський: Пропоную віднести до державної таємниці інформацію про захист об’єктів критичної інфраструктури

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пропонує парламенту віднести до державної таємниці інформацію про захист об’єктів критичної інфраструктури.

Про це йдеться у законопроєкті № 11394, передають Українські Новини.

Пропонується доповнити ст. 8 закону "Про державну таємницю" щодо інформації, що може бути віднесена до держтаємниці.

Згідно з пропонованими нововведеннями, до держтаємниці може відноситися інформація: