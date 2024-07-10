ТЦК та СП від початку року виписали майже 12 тис. штрафів за порушення військового обліку

Від початку року майже 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку від ТЦК передано до виконавчої служби. За півроку поточного року до виконавчої служби вже надійшло більше штрафів від ТЦК, аніж за весь минулий рік.

Про це повідомляє "Опендатабот".

За даними аналітиків, 11 798 штрафів за порушення правил військового обліку ТЦК передали для примусового стягнення з боржників від початку року.

"Це вже більше, аніж за весь минулий рік. Так, у 2023 році з українців примусово стягували 10 337 подібних штрафів", - зауважують в "Опендатабот".

Там додають, що наразі третина цих штрафів вже закрита — 4236 стягнень. Водночас 7562 штрафів все ще стягується з боржників.

"Варто розуміти, що йдеться не про всі штрафи, винесені ТЦК за порушення правил військового обліку, а лише ті, які було передано на примусове стягнення до виконавчої служби. Відповідно, порушників було внесено до Єдиного реєстру боржників. Через відкриття подібного виконавчого провадження може бути накладено арешт на кошти та майно боржника, за допомогою яких в подальшому погасять борг", - пояснюють в "Опендатабот".

Зазначається, що перевірити штрафи, які складає ТЦК за порушення військового обліку, стосовно яких відкрито виконавче провадження, відтепер можна в Опендатаботі.

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