Кабмін ухвалив постанову щодо централізованого друку повісток

Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на ТЦК та централізованого друку повісток.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
Згідно з постановою, відтепер ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що суттєво спрощує та прискорює процедуру.
Раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів. Тепер цей процес стає централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати за допомогою реєстру "Оберіг".
Також працівники ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
Зазначається, що ці нововведення дозволять зменшити паперове навантаження на ТЦК та оптимізувати процеси військового обліку, підвищивши їхню ефективність.
"Варто зазначити, що спосіб оповіщення військовозобовʼязаних не змінився - повістки й надалі будуть вручатися особисто або надсилатися засобами пошти", - пояснили у Міноборони.
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