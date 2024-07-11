Представник ЄК: Найближчими тижнями Україна отримає перший транш фінансової допомоги з прибутків від заморожених російських активів

Європейська комісія найближчими тижнями направить Україні перший транш фінансової допомоги, сформований з прибутків від заморожених російських активів.

Про це 10 липня на брифінгу в Брюсселі повідомив представник Єврокомісії Крістіан Віганд, пише Форбс.

Віганд зазначив, що доходи від заморожених російських активів будуть використовуватися для військової підтримки України та розвитку її оборонно-промислового комплексу.

За його словами, ініціатива щодо використання цих коштів для допомоги Україні реалізується успішно, і Єврокомісія активно працює над тим, щоб зробити перший транш доступним у найближчі кілька тижнів.

Крім того, Віганд повідомив про роботу над ініціативою щодо надання Україні кредиту на суму €50 млрд, яку було погоджено на саміті G7 в Італії в червні цього року. В рамках цієї ініціативи до кінця поточного року Київ має отримати близько €15 млрд.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

У Європі заморожено близько 210 мільярдів євро активів банку росії. Лише у Німеччині наразі заморожено російських активів на 3,9 мільярда євро, повідомила речниця Мінфіну ФРН Ута Гартманн. Загальна вартість заморожених активів російського центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.

Уже понад рік країни Євросоюзу та США обговорюють варіанти передачі Україні прибутків, отриманих від російських заморожених активів. Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.