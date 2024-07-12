МО Британії: Члени НАТО повинні витрачати на оборону більше ніж 2% ВВП

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що члени НАТО повинні перевищити цільовий показник Альянсу, який передбачає виділення 2% ВВП на військові витрати.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
У 2014 році члени НАТО погодились на цільовий показник оборонних витрат у 2% від ВВП. Цього року 23 з 32 країн Альянсу досягнуть цього рівня.
"Будь-яка оцінка зростаючих загроз, з якими ми стикаємося, і глобальної нестабільності свідчить про те, що усім країнам НАТО потрібно буде зробити більше, ніж просто досягти 2%", – зазначив Гілі.
Його заява пролунала на тлі занепокоєння щодо слів майбутнього кандидата від республіканців на виборах президента США Дональда Трампа, який припустив, що якщо він переможе, то не буде захищати членів НАТО, якщо вони не досягнуть цільового показника у 2% від ВВП.
"США повинні справедливо розраховувати на те, що європейські країни візьмуть на себе частину фінансового тягаря, але також і відповідальність за лідерство", – зауважив Гілі.
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