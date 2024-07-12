Прем'єрка Данії закликала віддати Україні усі засоби ППО своєї держави

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен закликала віддати усі засоби ППО своєї держави Україні.

Про це вона заявила під час саміту НАТО, пише "Голос Америки".

Вона нагадала, що раніше Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію. Це зробили, оскільки українські захисники "застосовують її краще, ніж у Данії".

"І зараз ми повинні зробити те саме з протиповітряною обороною", - додала глава данського уряду.

Нагадаємо, міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен підписав угоду, згідно з якою країна долучається до міжнародної коаліції дронів для України.

Крім того, Міністерство закордонних справ Данії перерахує до Фонду підтримки енергетики України додатковий грант у розмірі близько 4,7 млн євро для відновлення об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у прифронтових Миколаївській та Харківській областях.