Наказ МОН про загальну середню освіту планують доопрацювати з урахуванням потреб учнів на ТОТ

Наказ Міністерства освіти й науки про загальну середню освіту планують доопрацювати, включивши можливість для релокованих з тимчасово окупованих територій закладів освіти відкривати дистанційні класи для учнів із ТОТ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в Телеграмі.

Зазначається, що таке рішення ухвалили на спеціальній нараді під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук за участі очільника Міносвіти Оксена Лісового, народних депутатів і представників громадських організацій.

«Наказ МОН щодо загальної середньої освіти допрацюють з метою врахування потреб учнів на ТОТ. Йдеться про документ від 13 червня 2024 року № 850 «Про затвердження Порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні. Зокрема, (на нараді - ред.) було запропоновано надати можливість для релокованих закладів освіти з ТОТ відкривати дистанційні класи для учнів із ТОТ», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, одне з ключових положень наказу передбачало, що основною формою здобуття загальної середньої освіти має бути очна (денна) форма. Однак учасники наради наголосили, що необхідно передбачити дистанційну форму навчання для учнів із ТОТ.

«За результатами наради було вирішено створити робочу групу для напрацювання нового проєкту наказу. У документі буде врахована реальна ситуація на тимчасово окупованих і прифронтових територіях, а також освітні потреби дітей з-поміж ВПО. Положення нового наказу матимуть на меті зберегти доступ дітей із ТОТ до української системи освіти», - підкреслюють у міністерстві.

Крім того, документ буде спрямований на збереження кадрового складу вчителів. Адже досить багато освітян працюють у школах, де учні здобувають освіту за дистанційною формою. Будуть враховані й інші пропозиції, озвучені під час наради.

У Мінреінтеграції додають, що до робочої групи увійдуть, зокрема, народні депутати, представники громадських організацій та Асоціації міст України. Всі напрацьовані пропозиції будуть направлені МОН.