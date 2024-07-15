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Буславець: Встановлення єдиного тарифу на розподіл електроенергії зашкодить великій промисловості

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Встановлення єдиного тарифу на розподіл електроенергії зашкодить великій промисловості, яка вже працює в дуже складних умовах. Про це заявила колишня очільниця міністерства енергетики Ольга Буславець.

Вона розповіла, що цього тижня Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила зміни до порядку встановлення тарифів на розподіл електроенергії, де пропонується прибрати взагалі диференціацію за класом напруги споживача.

Буславець пояснила, що це означатиме 5-кратне зростання тарифу на розподіл для великих промислових споживачів.

«І це при тому, що ці промислові споживачі зараз імпортують електроенергію з Європи, зменшуючи загальний дефіцит в енергосистемі України, хоча ця електроенергія є дорожчою за ціни на українському ринку», – наголосила вона.

Колишня очільниця Міненерго додала, що у разі прийняття такого рішення промисловості доведеться більше платити за електрику.

«НКРЕКП пропонує додатково ще збільшити ціни на електроенергію для промислових споживачів щонайменше на 10%. Це аж ніяк не можна назвати підтримкою вітчизняних підприємств, які і так зараз працюють у дуже складних умовах, а навпаки», – підсумувала Буславець.

Раніше повідомлялося, що якщо тарифи на розподіл електричної енергії для 1-го та 2-го класу напруги в Україні будуть приведені до одного рівня, український бізнес отримає збитки у розмірі 5-6 млрд грн.

Буславець
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