Буславець: Встановлення єдиного тарифу на розподіл електроенергії зашкодить великій промисловості

Встановлення єдиного тарифу на розподіл електроенергії зашкодить великій промисловості, яка вже працює в дуже складних умовах. Про це заявила колишня очільниця міністерства енергетики Ольга Буславець.
Вона розповіла, що цього тижня Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила зміни до порядку встановлення тарифів на розподіл електроенергії, де пропонується прибрати взагалі диференціацію за класом напруги споживача.
Буславець пояснила, що це означатиме 5-кратне зростання тарифу на розподіл для великих промислових споживачів.
«І це при тому, що ці промислові споживачі зараз імпортують електроенергію з Європи, зменшуючи загальний дефіцит в енергосистемі України, хоча ця електроенергія є дорожчою за ціни на українському ринку», – наголосила вона.
Колишня очільниця Міненерго додала, що у разі прийняття такого рішення промисловості доведеться більше платити за електрику.
«НКРЕКП пропонує додатково ще збільшити ціни на електроенергію для промислових споживачів щонайменше на 10%. Це аж ніяк не можна назвати підтримкою вітчизняних підприємств, які і так зараз працюють у дуже складних умовах, а навпаки», – підсумувала Буславець.
Раніше повідомлялося, що якщо тарифи на розподіл електричної енергії для 1-го та 2-го класу напруги в Україні будуть приведені до одного рівня, український бізнес отримає збитки у розмірі 5-6 млрд грн.
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