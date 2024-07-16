Підласа: Цьогорічному державному бюджету бракуватиме 400-500 млрд гривень

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що цьогорічному державному бюджету бракуватиме 400-500 млрд гривень.
Про це повідомляє прес-служба парламенту з посиланням на слова Підласи після зустрічі з послом Німеччини Мартіном Єгером, передають Українські Новини.
"Головна тема розмови (з послом), звісно, виконання Державного бюджету 2024 та зміни до бюджету для покриття "діри" в 400-500 млрд грн в цьому році. Тут чекаємо на ініціативу Уряду", – розповіла вона.
За її словами, відкритим залишається питання – фінансування держбюджету-2025 і роль 50 млрд доларів від російських активів у цьому процесі.
Підласа у розмові з послом звернула увагу на те, що Україна повинна мати чіткий дозвіл купувати зброю за гроші від російських активів, також, що частину цих грошей має складати пряма бюджетна допомога.
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