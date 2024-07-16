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Речник Пентагону: У США бояться, що удари вглиб території рф з використанням американською зброї лише посилюватимуть ескалацію

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Вашингтон дав дозвіл Україні використовувати власну зброю для ударів "через кордон", аби посилити оборону країни. А втім, у США бояться, що удари вглиб території рф з використанням американською зброї лише посилюватимуть ескалацію. Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер, передає УНН.

Він нагадав, що нещодавно Вашингтон санкціонував використання боєприпасів США через кордон для вогню у відповідь та оборонних ударів.

За його словами, йдеться про ситуації, коли росіяни формують війська або стріляють з артилерії чи літаків через кордон.

«Як ви підкреслили, ми продовжуємо на дуже регулярній основі говорити з нашими українськими партнерами щодо їхніх потреб, коли йдеться про захист суверенної території України та повернення окупованих територій», - розповідає Райдер.

Він також пояснив, що попри послаблення заборони політика США щодо ударів на великі відстані не змінилася.

«Ми не хочемо бачити ненавмисних наслідків, ескалації, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, який вийде за межі України. Гадаю, це те, на що нам усім потрібно зважати і ставитися до цього дуже серйозно», - заявив речник Пентагону.

Генерал-майор також запевнив, що у США ніколи жодним чином не недооцінювали загрозу, яку росія становить для України.

За його словами, Білий дім буде працювати з Україною і надалі, щоб вона мала все необхідне для захисту своєї суверенної території і свого народу.

Пентагон, Райдер
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