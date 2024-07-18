Україна отримає кредит від Японії, який погасять доходами від заморожених активів рф, - ЗМІ

Японія планує надати Україні кредити на суму 3,3 мільярда доларів, як частина фінансової підтримки від країн G7. Це фінансування передбачає використання відсотків із заморожених російських активів, що стало реакцією на агресію росії проти України.

Пише УНН з посиланням на Kyodo.

Після саміту G7 в Італії у червні, було вирішено виділити загалом 50 мільярдів доларів на допомогу Україні.

Очікується, що Сполучені Штати та Європейський Союз відповідально візьмуть на себе зобов'язання про фінансування 20 млрд доларів кожний, тоді як Японія, Велика Британія та Канада планують розподілити між собою решту 10 мільярдів. Ініціатива передбачає реалізацію проєкту до кінця поточного року.

Франція, Німеччина та Італія можуть не приєднатися до кредитного проєкту, оскільки Європейський Союз уже реалізує схожу програму підтримки, повідомляють джерела.

Міністри фінансів та керівники центральних банків країн G7 обговорять це питання на майбутній зустрічі у Ріо-де-Жанейро з колегами з G20.

Угода про кредитування виникла на тлі занепокоєнь щодо зростаючої "втоми України" і сумнівів стосовно того, наскільки довго США та інші союзники зможуть підтримувати Україну зброєю і допомогою у відновленні її інфраструктури. Лідери G7 зазначили у своєму комюніке після саміту в Італії, що планують виділяти кошти згідно з вимогами їх правових і адміністративних систем.