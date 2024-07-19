Європа схвалила план Британії щодо обмежень проти "тіньового флоту" рф

Десятки європейських країн, у тому числі члени Євросоюзу, схвалили план Великої Британії щодо обмежень проти "тіньового флоту" танкерів, яким, як вважає Лондон, росія користується для обходу стелі цін на нафту та нафтопродукти, запровадженої країнами Заходу після початку військових дій в Україні. Про це повідомив британський прем'єр Кір Стармер, передає Bloomberg, пише УНН.

За словами Стармера, спільний заклик до дій торкнеться 600 танкерів, за допомогою яких, за твердженням західних країн, Москва перевозить близько 1,7 млн бар. нафти на день.

Британський прем'єр заявив, що це дасть "чіткий сигнал" тим, хто допомагає Росії ухилятися від санкцій, і ці танкери не зможуть "вільно ходити європейськими водами і наражати нашу безпеку на ризик".

Bloomberg раніше писав, що заходи спрямовані на обмін інформацією про російський флот для координації дій.