Європа схвалила план Британії щодо обмежень проти "тіньового флоту" рф

Десятки європейських країн, у тому числі члени Євросоюзу, схвалили план Великої Британії щодо обмежень проти "тіньового флоту" танкерів, яким, як вважає Лондон, росія користується для обходу стелі цін на нафту та нафтопродукти, запровадженої країнами Заходу після початку військових дій в Україні. Про це повідомив британський прем'єр Кір Стармер, передає Bloomberg, пише УНН.
За словами Стармера, спільний заклик до дій торкнеться 600 танкерів, за допомогою яких, за твердженням західних країн, Москва перевозить близько 1,7 млн бар. нафти на день.
Британський прем'єр заявив, що це дасть "чіткий сигнал" тим, хто допомагає Росії ухилятися від санкцій, і ці танкери не зможуть "вільно ходити європейськими водами і наражати нашу безпеку на ризик".
Bloomberg раніше писав, що заходи спрямовані на обмін інформацією про російський флот для координації дій.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023