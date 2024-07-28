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ISW: Іран і КНДР продовжують поставляти в рф летальну зброю

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росія продовжує поглиблювати двосторонні відносини з Іраном та Північною Кореєю, отримуючи летальну зброю для використання у війні проти України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW) щодо російської наступальної кампанії за 27 липня.

Іранське інформагентство Mehr News Agency повідомило, що в жовтні 2024 року Іран запустить свої супутники «Ход-Ход» і «Косар» на низьку навколоземну орбіту з невстановленої російської станції.

ISW вбачає зв’язок між участю росії в запуску супутників та постачанням до рф іранських безпілотників Shahed-136/131 та їхніх компонентів.

Щодо Північної Кореї, то, за оцінками Сеула, валовий внутрішній продукт країни зріс на 3,1% у 2023 році порівняно з 2022-м – після щорічного скорочення починаючи з 2019 року. Важка та хімічна промисловість Північної Кореї, зокрема виробництво заліза, сталі, міді, нікелю та алюмінію, зросли торік на 8,1%.

ISW, зброя
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