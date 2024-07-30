Мінагрополітики: В Україні скоротилося внутрішнє споживання пшениці

В Україні скоротилося внутрішнє споживання пшениці з 8 млн тонн до трохи більше 6 млн тонн через скорочення споживання.

Як повідомив виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі єдиного національного телемарафону, в Україні у 2024 році очікується виробництво зерна на рівні 21 млн тонн, споживання - понад 6 млн тонн, експорт - близько 15 млн тонн.

"Споживання, на жаль, скоротилося через скорочення чисельності споживачів", - констатував керівник відомства.

Висоцький нагадав, що пшениця - це основа для хлібобулочних виробів. І в цьому сегменті є дві тенденції. По-перше, порівняно з 2021 роком значна кількість українців виїхала за кордон і ще не повернулася. По-друге, змінюється культура споживання, за якої кількість хліба та хлібобулочних продуктів у раціоні скорочується.

"Основна тенденція (скорочення внутрішньої потреби в пшениці - ІФ-У) - не всі українці, які виїхали на початку 2022 року, повернулися в Україну і відновили споживання", - резюмував в.о. міністра агрополітики.