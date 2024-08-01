Зеленський: Президентські вибори в Сполучених Штатах є "викликом" для Києва

Майбутні президентські вибори в Сполучених Штатах є "викликом" для Києва. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким ЗМІ, зокрема AFP, передає УНН.

Будучи життєво важливим союзником, Сполучені Штати надали Києву десятки мільярдів доларів військової допомоги після того, як росія почала вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Перемога кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, який стверджує, що зможе змусити сторони досягти врегулювання шляхом переговорів, поставить під сумнів подальшу підтримку Вашингтона.

"Ми не можемо вплинути на жодні вибори. Звичайно, Сполучені Штати є викликом сьогодні. І є ризики, які, ймовірно, ніхто з нас не може передбачити", - сказав він журналістам.

Імовірний кандидат від демократів у Білий дім Камала Гарріс тим часом повторила проукраїнську позицію президента Джо Байдена.

Зеленський сказав, що його команда підтримувала зв’язок як з помічниками Гарріс, так і з кампанією Трампа.

"Я, як Президент України, повинен, звичайно, мати діалог між своєю командою та командами Байдена, Трампа, а сьогодні Харріс", – сказав Зеленський.

"Ми повинні мати всі ці контакти і говорити про те, яким може бути наше майбутнє, якщо та чи інша сторона виграє вибори", - сказав він.