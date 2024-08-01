Тимчасовий уряд Болгарії продовжив програму гуманітарної допомоги для українців, - ЗМІ

Тимчасовий уряд Болгарії на чолі з прем’єром Димитаром Главчевим продовжив програму гуманітарної допомоги для українців, які були змушені втекти від війни.

Про це повідомляє видання The Sofia Globe.

Схема гуманітарної допомоги українським біженцям у Болгарії передбачає державні виплати на проживання.

Уперше програму було запроваджено у 2022 році, одразу після вторгнення російських військ в Україну.

З того часу її кілька разів продовжували за рішенням уряду, чинний термін мав завершитися 31 липня 2024 року.

Проте тепер допомога триватиме до 31 грудня, після чого буде нове рішення офіційної Софії.

Згідно зі спеціальним порталом, який був створений для біженців із України, з початку повномасштабної війни до Болгарії в’їхали 2 млн 454 тис. 748 українців.

На сьогодні їх зареєстровано майже 182 тис. осіб за тимчасовою схемою захисту ЄС.