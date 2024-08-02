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Федоров: Україна вперше оголосила тендер на закупівлю БПЛА у вітчизняного виробника

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Міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров заявив, що держава вперше оголосила тендер на закупівлю безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у вітчизняного виробника.

Про це Федоров повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Це перша закупівля державою через Prozorro українських безпілотників, ще й супертехнологічних — FPV-дронів, які використовують машинний зір для донаведення на ціль", — написав міністр.

За його словами, йдеться про дрони, які здатні вразити ціль навіть у разі втрати сигналу з оператором.

Це означає, що після обриву зв’язку безпілотник здатний продовжити рух у напрямку цілі.

Федоров додав, що торги на закупівлю дронів буде проведено через закритий модуль Prozorro. При цьому вся чутлива інформація буде прихована зі зрозумілих причин.

Міністр закликав українських виробників дронів подавати свою продукцію на торги та посилити українських військових своїми розробками.

БПЛА, Федоров
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