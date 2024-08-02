Нардеп: Сільгосппідприємства України зіткнулися з катастрофічним дефіцитом спеціалістів

Українські сільгосппідприємства, особливо невеликі, зіткнулися з катастрофічним дефіцитом спеціалістів. Про це на брифінгу в четвер, 1 серпня, сказав народний депутат, член комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

"З робочими руками в агросфері, на жаль, повна катастрофа. Особливо в малих, середніх господарствах, які не визначені критичними, в яких велика кількість працівників мобілізована. Сьогодні трактористів, операторів комбайнів катастрофічно не вистачає. Агрономів також. Якщо на сайтах з’являється резюме людини, то до неї може за добу-дві звернутися 100 роботодавців і пропонувати робоче місце, умови, проживання, харчування, тому що людей немає у селі", – сказав він.

Брак кадрів відчувається не тільки в сільському господарстві, заявив у червні кадровий портал Work.ua.

Кількість шукачів та їхня конкуренція за вакансії стрімко падає, а роботодавці пропонують рекордну кількість вакансій від початку повномасштабного вторгнення.