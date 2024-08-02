Хорватія готова транспортувати нафту до Угорщини та Словаччини

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович направив листа прем'єрам Угорщини та Словаччини, а також главі Єврокомісії, в якому повідомив їм, що Хорватія та її нафтопровідний оператор JANAF готові до транспортування нафти до Угорщини та Словаччини.

Про це повідомляє HINA, передає Укрінформ.

«Учора я направив листа прем'єр-міністрам Угорщини Віктору Орбану і Словаччини Роберту Фіцо, а також голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, в якому висловив готовність Хорватії і JANAF забезпечити транспортування … в обсязі понад 14 мільйонів тонн», - сказав Пленкович під час щотижневого засідання кабінету міністрів.

Угорська енергетична компанія MOL, яка є найбільшим акціонером хорватської нафтогазової компанії INA, управляє нафтопереробними заводами в Угорщині та Словаччині.

«JANAF готова вести переговори з MOL про транспортування і забезпечення енергетичної безпеки», - додав Пленкович.

Передбачається, що постачання можна вести за допомогою нафтопроводу, який з'єднує термінал порту Омішаль на хорватському острові Крк в Адріатичному морі з територією Угорщини.