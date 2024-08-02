Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звинуватив інтернет-провайдерів в використанні схем по ухиленню від сплати податків.

Таку думку він висловив у колонці на сайті "Главкому", передають Українські Новини.

"Сьогодні напишу про сферу менш публічну, яка, використовуючи те, що вона не дуже "на виду", все ще намагається жити і працювати по старому. Йдеться про надавачів доступу до фіксованого зв’язку та Інтернету. Галузь доволі багата, а в умовах, коли через часті знеструмлення вона залишається працювати стабільно – вона має додаткові переваги та, відповідно, зростання виручки. Загальні доходи від надання послуг фіксованого зв’язку у 2023 році склали 21,2 млрд. грн, зростання порівняно з попереднім роком на 33,3%", - написав він.

Гетманцев зазначив, що середній дохід на одного користувача послуг фіксованого зв’язку складає 219 гривень (проти 102,1 гривень у мобільного оператора).

"Тож зрозуміло, що сегмент фіксованого зв’язку та Інтернету не зміг не скористатись можливістю масово маскуватись під фізичних осіб-підприємців. Адже вигода безсумнівна – отримуючи від одного користувача 219 грн доходу, при використанні спрощеної системи оподаткування з них сплачується усього 10,95 грн податків, тоді як податкове навантаження на загальній системі склало б 75,34 грн – у 7 разів вище", - зазначив він.

За словами депутата, суб'єкт господарювання, що надає фіксований доступ до Інтернету, зобов’язаний використовувати автоматизовану систему та має бути зареєстрованим в RIPE NCC (є регіональною реєстратурою Інтернет (RIR) для Європи, Близького Сходу і частини Центральної Азії) для роботи в UA-просторі.

"Всього суб’єктів господарювання в Реєстрі регулятора електронних комунікацій – більше 4,5 тис. постачальників (понад 3,8 тис. – надають послуги фіксованого Інтернету), з яких майже 2,5 тисячі – фізичні особи-підприємці. Не мають власних, або орендованих ІР-адрес – близько 3,5 тисяч, які працюють фактично у сірій зоні. Щоб підтвердити масштаби тіні в сфері надання послуг фіксованого зв’язку та Інтернету, достатньо поглянути на минулорічний рівень капітальних інвестицій: майже 70% їх загального розміру забезпечили усього 4 компанії; хоч щось інвестували у свою роботу і розвиток тільки 897 провайдерів, при цьому 582 зуміли вкластися у суму менше 1000 гривень", - зазначив він.

За словами Гетманцева, компанії створюють цілий ряд юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування або залучають ФОП для надання послуг в межах міста, спального району, групи будинків чи навіть окремо взятого будинку.

"Дроблення залежить від масштабів бізнесу: інколи це може бути 2-5 ФОП, а "чемпіони ринку" мають близько 300 суб'єктів господарювання (ФОП та юридичних осіб) на спрощеній системі оподаткування. Наведу пару прикладів: Відомий оператор "Т", який пропонує телебачення та Інтернет і має понад 320 тисяч абонентів. Насправді це мережа, до якої входить 288 суб’єктів господарювання. Інший провайдер "Л", який обслуговує більше 210 тис. абонентів, де-факто складається з 80 "спрощенців". На двох разом ці "лідери ринку" отримали дохід у розмірі 1,44 млрд грн. А держава, своєю чергою, через існування по суті "внутрішнього офшору" у вигляді спрощеної системи оподаткування при наданні послуг з доступу до мережі Інтернет втрачає більше 3 млрд грн на рік", - зазначив він.