ДАРТ: За перші шість місяців 2024-го надходження до держбюджету від туризму були більші, ніж у 2021 році

За перші шість місяців 2024-го надходження від туризму до державного бюджету України склали понад 1 млрд 215 тисяч гривень – майже на чверть більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Торік показник був значно нижчим – 897 млн 848 000 гривень. Про це повідомили в Державному агентстві розвитку туризму (ДАРТ).

При цьому кількість платників податків, які займаються туристичним бізнесом, в цьому році порівняно з останнім роком до повномасштабної війни знизилася на 27%. Але податків від їх діяльності стало більше.

65% сплачених податків за шість місяців цього року припали на готелі – це 808 млн 960 тис. грн. У першому півріччі 2021 ця сума склала 665 млн 420 тис. грн.

"Значно зросли податкові надходження від діяльності туристичних операторів – 164 млн 743 тис. грн сплачені у першому півріччі цього року проти 88 млн 311 тис. грн за аналогічний період торік. У 2021 році від туроператорів у казну держави надійшло 106 млн грн", – порахували в агентстві.

Від діяльності турагентств сплатили 102 млн гривень порівняно зі 100 млн 436 гривень у 2021 році.

Від діяльності туристичних баз та дитячих таборів відпочинку до бюджету цього року надійшло 78 064 млн грн.

За словами голови Державного агентства розвитку туризму Мар’яни Олеськів, одним з чинників збільшення суми податкових надходжень, окрім інфляційних процесів, є збільшення туристичних потоків всередині країни.

"Дані однієї з платформ бронювання показують, що бронювання загалом по країні цьогоріч перевищили показники 2019 року. І це є свідченням того, що внутрішній туризм в Україні розвивається, а громади завдяки збільшенню кількості туристів наповнюють місцеві бюджети та створюють додаткові робочі місця", – підкреслила очільниця ДАРТ.