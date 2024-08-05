Бербок: Розміщення в Німеччині американських ракет може стати надійним засобом стримування росії

Розміщення на території Німеччини американських ракет дальнього радіуса дії може стати "надійним засобом стримування" росії. Така угода необхідна, зважаючи на загрозу, яку країна-агресорка рф становить для європейської безпеки.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє DW.

"Формувати зовнішню політику сьогодні означає визнати, що принцип надії не захистить нас від путінської росії", - сказала вона.

За словами Бербок, зараз Німеччину захищають інвестиції у власну безпеку та силу.

"Це включає рішення про розгортання американських систем озброєнь великої дальності", - заявила глава МЗС.

Вона підкреслила, що нині ФРН потребує "надійного стримувального фактора" проти росії.

"Який також захищає поляків, балтійські народи і фінів – наших партнерів, які мають прямий кордон з росією і відчули на собі, як вона використовує гібридні заходи на кордоні в останні місяці", - додала Бербок.