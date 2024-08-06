В Україні запрацює електронна карту вакансій для ветеранів

Міністерство ветеранів запускає проєкт з працевлаштування ветеранів та ветеранок на держслужбі – е-Карту вакансій. Зараз на сайті розміщено 170 вакансій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства ветеранів.

Метою проєкту є полегшення ветеранам та ветеранкам процесу пошуку роботи та сприяння їхньому працевлаштуванню на державну службу.

Е-Карта вакансій візуалізує інформацію про вакансії державних органів, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій по всій Україні.

У вкладці "Таблиця" користувачі можуть обрати для себе вакансії у різних регіонах країни, а також отримати детальну інформацію про функціональні обов’язки, вимоги до кандидатів, рівень заробітної плати та контакти для зворотного зв’язку.

Наразі понад 17% штату Міністерства ветеранів – це ветерани й ветеранки, члени їхніх родин і сімей загиблих, чинних військовослужбовців, колишні військовополонені.

Нагадаємо, за даними НАДС, за останні три місяці 2024 року скоротилася кількість посад державної служби згідно зі штатним розписом. Попри це, пише Texty.org.ua, на держслужбі залишається велика кількість вакантних посад – 34 865.